Rapina a mano armata in un supermercato, indagini avviate

Rapina a mano armata in un centro commerciale di Siderno. Il bottino dell’irruzione di due uomini con il volto coperto da passamontagna dentro l’Md sarebbe di circa mille euro.

Da quanto emerso dalle prime indagini compiute dopo la rapina dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato di pubblica sicurezza di Siderno, i due malviventi, sicuramente appostati, ma ben nascosti all’interno di un’auto verosimilmente rubata in precedenza, nelle vicinanze del mega supermercato sidernese, hanno atteso l’orario di punta pomeridiano per entrare in azione in modo da essere sicuri che nei cassetti dei registratori di casa ci fossero più soldi in contanti possibili. Quindi si sono dati alla fuga.