Rapina in casa sventata da Elisabetta Gregoraci: “Ho inseguito il ladro e l’ho fatto arrestare”

Attimi di paura per Elisabetta Gregoraci che ha sorpreso un ladro nella sua abitazione, mentre rientrava con il figlio Nathan a casa. La showgirl ha raccontato il brutto episodio vissuto nelle scorse ore attraverso il suo profilo Instagram con la voce rotta dall’emozione e dal forte spavento vissuto.

Elisabetta Gregoraci ha scelto i social network per sfogare tutta l’adrenalina accumulata nello sventare una rapina nella sua abitazione. La showgirl calabrese, che presto tornerà alla guida dello show musicale Battiti Live, ha raccontato di aver sorpreso un ladro nella sua abitazione, rientrando dopo essere andata a prendere il figlio Nathan Falco.

Un rientro a casa decisamente traumatico e la prima a essersi scontrata fisicamente con il malvivente è stata la tata, che lavora in casa Gregoraci: “Purtroppo il primo incontro con questo ladro maledetto lo ha fatto la mia tata. Lui l’ha aggredita con dei calci, ma fortunatamente sta bene. Però ci siamo spaventati molto”.

Con il viso provato e lo spavento ancora forte nel tono di voce, Elisabetta Gregoraci ha ricostruito quanto accaduto dall’incontro con il ladro all’inseguimento con tanto di cellulare in mano: “Non so con quale freddezza sono riuscita a inseguire il ladro e fare dei video. Grazie a Dio il ladro è stato arrestato”.

Ad aiutare la madre a sventare il tentativo di rapina in casa è stato il figlio della Gregoraci e di Briatore: “Nathan ha avuto la prontezza di chiamare la polizia”. In pochi minuti le forze dell’ordine sono arrivate sotto l’abitazione della showgirl, dando il via al concitato arresto: “Io ho inseguito il ladro urlando e mettendolo all’angolo e la polizia è riuscita a catturarlo. Ora è in prigione dove è giusto che sia”.

Una brutta avventura, finita nel migliore dei modi fortunatamente, che però non ha lasciato indifferente Elisabetta Gregoraci. La showgirl ai suoi fan avrebbe dovuto raccontare di progetti televisivi importanti e invece si è ritrovata a raccontare un’esperienza terribile: “Delle cose belle vi racconterà un’altra volta, oggi è stata una giornata abbastanza movimentata e difficile”.

Dopo il racconto della tentata rapina, Elisabetta Gregoraci è tornata sui social network postando una foto insieme al figlio Nathan Falco Briatore, ringraziandolo per il coraggio dimostrato in quei terribili minuti. “Il mio campione che ha protetto la sua mamma e tutti”, ha scritto l’ex moglie di Briatore su Instagram prima di dimenticare la brutta esperienza vissuta. (ilgiornale.it)