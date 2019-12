Rapina un appartamento mascherato da “V per Vendetta”, 28enne arrestato

Rapina appartamento mascherato da “V per Vendetta” ma è stato arrestato dai carabinieri. Si era travestito con la ormai celebre maschera e, armato di pistola, la scorsa notte si è introdotto nell’appartamento di una giovane donna straniera.

Con l’arma in pugno si era fatto consegnare i pochi soldi custoditi dalla donna che, impaurita, urlava in cerca di aiuto prima di essere zittita dal malvivente il quale, non contento del bottino, ha continuato a minacciarla frugando tra i cassetti fino a quando, non trovando null’altro, si è dato alla fuga. Ma la sua corsa è stata rallentata da alcuni vicini di casa della vittima che, insospettiti dalle grida, sono accorsi sul posto dopo aver allertato i Carabinieri della Compagnia di Lamezia Terme che sono immediatamente giunti e hanno bloccato B.M., ventottenne lametino già noto alle forze dell’ordine.

Nelle tasche dei pantaloni sono stati rinvenuti 300 euro sottratti alla donna poco prima. Più lontano, invece, a seguito di accurato sopralluogo, è stata rinvenuta la maschera indossata dallo stesso al momento della rapina ed una pistola cal. 380 scacciacani completa di cartucce. Il giovane lametino è stato pertanto arrestato per rapina e successivamente condotto presso la casa circondariale di Catanzaro così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.