Rapinano ufficio postale con mazze di ferro, bottino di oltre 20mila euro

Questa mattina, intorno alle 9:30, presso l’ufficio postale di Acconia di Curinga, tre persone travisate, armate di mazze in ferro, hanno sottratto una somma in contanti ancora in corso di quantificazione (comunque superiore a 20000 euro), dileguandosi a bordo di un autovettura, risultata provento di furto, successivamente ritrovata in una campagna ad Acconia.

Indagini in corso a cura dei Carabinieri del Gruppo di Lamezia Terme. Sotto stati effettuati i rilievi sul luogo della rapina e sull’autovettura utilizzata. Nessun ferito.