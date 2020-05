Reddito di cittadinanza, ecco le date di pagamento di maggio

Saranno effettuati il 27 maggio i pagamenti del reddito di cittadinanza per questo mese. Secondo il calendario dei pagamenti dell’Inps, infatti, la ricarica della card per chi già percepisce il beneficio sarà effettuato il 27.

Chi invece ha chiesto il reddito di cittadinanza per la prima volta riceverà il pagamento il 15 maggio. Chi beneficia del sussidio del reddito di cittadinanza a partire da questo mese dovrà ritirare la carta negli uffici di Poste Italiane. In questo caso la carta risulterà già caricata con la mensilità.

Il Decreto Cura Italia stabilisce che fino al 17 maggio si continuerà a prendere il reddito di cittadinanza senza alcuna condizionalità: non ci saranno quindi convocazioni al Centro per l’impiego né sanzioni per chi rifiuta un’offerta di lavoro congrua o per chi rifiuta di partecipare ai Puc, progetti utili per la collettività. Sospesi anche i termini per comunicare le variazioni del reddito all’Inps.

Inoltre, l’Inps, comunica che per fronteggiare l’emergenza sanitaria Covid-19, le domande di Reddito e Pensione di cittadinanza possono essere presentate anche attraverso il sito web. Si può accedere con pin dispositivo, Spid, Carta Nazionale dei Servizi, Carta d’Identità Elettronica. Il richiedente dovrà essere in possesso di una attestazione Isee valida o comunque dovrà aver presentato la dichiarazione sostitutiva unica al momento della presentazione della domanda.