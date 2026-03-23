Referendum Costituzionale 2026: a Soverato vince il “NO” con oltre il 58% dei consensi


I risultati definitivi delle 10 sezioni cittadine vedono prevalere la contrarietà alla riforma dell’ordinamento giurisdizionale con il 58,28% delle preferenze.

​SOVERATO – Si sono concluse le operazioni di scrutinio nel Comune di Soverato per il Referendum Costituzionale riguardante l’ordinamento giurisdizionale e l’istituzione della Corte disciplinare.

Il verdetto delle urne nella cittadina ionica è netto: i cittadini hanno scelto di respingere la proposta di riforma.

​Il responso delle urne
​Con la totalità delle 10 sezioni pervenute, il dato elettorale consegna una vittoria decisa al fronte del “NO”, che ha raccolto oltre il 58% dei consensi. Nonostante una partecipazione attiva durante i due giorni di votazione, la proposta di modifica costituzionale non ha convinto la maggioranza degli elettori soveratesi.

​I numeri dello scrutinio
​La scomposizione del voto mostra un distacco di oltre 16 punti percentuali tra le due opzioni:
​Il fronte del NO: Ha ottenuto 2.431 voti, pari al 58,28% delle preferenze totali.
​Il fronte del SÌ: Si è fermato a 1.740 voti, corrispondenti al 41,72%.