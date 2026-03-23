Referendum Costituzionale 2026: a Soverato vince il “NO” con oltre il 58% dei consensi

I risultati definitivi delle 10 sezioni cittadine vedono prevalere la contrarietà alla riforma dell’ordinamento giurisdizionale con il 58,28% delle preferenze.
SOVERATO – Si sono concluse le operazioni di scrutinio nel Comune di Soverato per il Referendum Costituzionale riguardante l’ordinamento giurisdizionale e l’istituzione della Corte disciplinare.
Il verdetto delle urne nella cittadina ionica è netto: i cittadini hanno scelto di respingere la proposta di riforma.
Il responso delle urne
Con la totalità delle 10 sezioni pervenute, il dato elettorale consegna una vittoria decisa al fronte del “NO”, che ha raccolto oltre il 58% dei consensi. Nonostante una partecipazione attiva durante i due giorni di votazione, la proposta di modifica costituzionale non ha convinto la maggioranza degli elettori soveratesi.
I numeri dello scrutinio
La scomposizione del voto mostra un distacco di oltre 16 punti percentuali tra le due opzioni:
Il fronte del NO: Ha ottenuto 2.431 voti, pari al 58,28% delle preferenze totali.
Il fronte del SÌ: Si è fermato a 1.740 voti, corrispondenti al 41,72%.