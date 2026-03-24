Referendum costituzionale: la vittoria del NO a Chiaravalle segna l’inizio del cambiamento

Il Circolo del Partito Democratico di Chiaravalle Centrale esprime profonda gratitudine agli elettori che hanno scelto il NO al referendum costituzionale sull’ordinamento giurisdizionale, decretandone la vittoria sia a livello nazionale che nel nostro territorio.

Un risultato netto e significativo, reso possibile da una bellissima partecipazione al voto che ha visto i cittadini italiani e, in particolare, tanti giovani recarsi numerosi alle urne per esprimersi con consapevolezza su una questione di rilevanza costituzionale fondamentale.

La vittoria del NO a Chiaravalle Centrale si inserisce nel più ampio successo nazionale, confermando la sintonia del nostro territorio con il sentimento democratico del Paese.

Questa è una vittoria del popolo, una vittoria della società civile, una vittoria della democrazia partecipata. Il successo del NO, che si è affermato a livello nazionale come scelta maggioritaria degli italiani, trova a Chiaravalle Centrale una conferma particolarmente significativa e meritoria.

Il nostro territorio ha saputo interpretare con maturità e lungimiranza il sentimento del Paese, grazie soprattutto all’impegno costante e capillare condotto dal Circolo PD di Chiaravalle Centrale, dalla Camera del Lavoro CGIL di Chiaravalle e dal Comitato per il NO, che hanno saputo lavorare in sinergia per informare, sensibilizzare e mobilitare la cittadinanza. Chiaravalle Centrale ha contribuito alla vittoria del NO, dimostrando che anche nelle realtà locali la difesa della Costituzione è un valore sentito e condiviso.

Un momento cruciale di questa mobilitazione è stata l’importante manifestazione organizzata dal Comitato per il NO insieme alla CGIL, che ha visto la partecipazione del Sostituto Procuratore dott. Domenico Assumma, dell’Avv. Valerio Cuteri Presidente ANPI Soverato, dell’Avv. Vito Maida, Consigliere di minoranza al Comune di Chiaravalle Centrale e di Enzo Scalese, Segretario Generale CGIL Area Vasta CZ-KR-VV.

La presenza di numerosissimi cittadini ha rappresentato un momento di autentica partecipazione democratica e di confronto costruttivo sui temi della giustizia e della Costituzione.

Un ringraziamento particolare, sentito e doveroso, va ai tanti giovani che con il loro voto hanno inteso difendere la nostra Carta Costituzionale, lanciando un segnale chiaro e preciso a questo Governo di centrodestra: la Costituzione non si tocca, i diritti non si negoziano, la giustizia non si piega a logiche di parte. Sono proprio i giovani, insieme alla società civile organizzata, i veri protagonisti di questa vittoria.

Oggi c’è una realtà diversa che si respira nell’aria a Chiaravalle Centrale: una realtà fatta di partecipazione, di consapevolezza, di voglia di cambiamento.

Il risultato di Chiaravalle Centrale non può essere sottaciuto: è un chiaro segnale di cambiamento anche nei confronti dell’attuale maggioranza cittadina a guida Donato, che si è schierata totalmente e apertamente a favore del SÌ, organizzando manifestazioni con la partecipazione di personaggi di spicco del panorama regionale di centrodestra e promuovendo diverse campagne referendarie.

La risposta degli elettori è stata netta: una bocciatura che si ripete pedissequamente e costantemente nei confronti di questa maggioranza cittadina. Del resto, anche l’ultima tornata delle elezioni regionali ha visto il Partito Democratico affermarsi quale prima forza politica a Chiaravalle Centrale.

Il cambiamento è iniziato. I cittadini di Chiaravalle Centrale, la società civile, i giovani hanno dimostrato di voler voltare pagina, di credere in una politica fondata sui valori della Costituzione, della giustizia sociale e della partecipazione democratica. Noi continueremo a lavorare con determinazione per essere all’altezza di questa fiducia e per costruire insieme il futuro della nostra comunità.

Grazie a tutti coloro che hanno creduto nel NO. Grazie a chi ha difeso la Costituzione.

GRAZIE CHIARAVALLE!!!

I componenti della Segreteria e il Segretario cittadino Nicola Papandrea