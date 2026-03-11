Referendum Giustizia del 22–23 marzo: a Badolato un incontro pubblico sulle “Ragioni del NO”.

In vista del referendum del 22 e 23 marzo, il Comitato “Giusto dire NO”, in collaborazione col comitato locale “Insieme si può fare”, promuove un incontro pubblico dal titolo “Le ragioni del NO – Parliamone insieme”, in programma Domenica 15 marzo alle ore 17:00 presso il Ristorante “L’Ancora” di Badolato Marina (via Lungomare / lato sud).

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire ai cittadini uno spazio di informazione e confronto sui temi al centro della consultazione referendaria, favorendo una partecipazione consapevole e un dibattito pubblico aperto e costruttivo.

All’incontro interverranno Annamaria Frustaci e Domenico Assumma, entrambi magistrati di rilievo col ruolo di Pubblico Ministero presso la Procura di Catanzaro. L’introduzione sarà affidata a Clara Giannuzzi, mentre il coordinamento dei lavori sarà curato da Daniela Trapasso.

Durante il confronto saranno illustrate e approfondite le motivazioni del NO, con l’intento di fornire elementi utili alla comprensione dei quesiti referendari e stimolare una partecipazione attiva dei cittadini al voto.

L’incontro è aperto alla cittadinanza, ai lavoratori, ai giovani, alle forze politiche ed associative, alle organizzazioni sindacali ed ai vari operatori turistico-commerciali del territorio.

INFORMARTI È UN TUO DIRITTO. COMPRENDERE È NECESSARIO!