Referendum Giustizia, vince il “No”: Meloni incassa il colpo e rilancia sulla stabilità

Il verdetto delle urne è inequivocabile: gli italiani hanno bocciato i quesiti sulla giustizia, confermando lo status quo e frenando le spinte riformiste proposte dai promotori. In un clima di attesa tesa a Palazzo Chigi, la Premier Giorgia Meloni ha rotto il silenzio nel tardo pomeriggio, scegliendo la linea della prudenza e del rispetto istituzionale per commentare una sconfitta che, seppur non direttamente imputabile al solo Governo, ne segna inevitabilmente l’agenda politica.

“Rispettiamo la decisione”

​Nonostante il mancato raggiungimento dell’obiettivo, la Presidente del Consiglio ha mantenuto un tono pacato, evitando toni polemici e puntando tutto sulla continuità dell’azione governativa.

​”Gli italiani hanno deciso. E noi rispettiamo questa decisione”, ha esordito la Premier in una nota ufficiale. “Andremo avanti, come abbiamo sempre fatto, con responsabilità, determinazione e rispetto verso il popolo italiano e verso l’Italia.”

Le parole di Meloni sembrano voler blindare la compattezza della maggioranza, allontanando l’ombra di un indebolimento dell’esecutivo dopo il voto. Il richiamo alla responsabilità suona come un messaggio rassicurante sia per i mercati che per le cancellerie estere: il governo non si ferma, nonostante il parere contrario degli elettori su un tema così sensibile come l’ordinamento giudiziario.