​Reggio Calabria si ferma per l’addio a Eva: oggi i funerali in Duomo della bimba di 6 anni

L’intera comunità reggina è stretta attorno alla famiglia della piccola, scomparsa improvvisamente sabato scorso a Melicucco. Ieri l’autopsia a Messina per chiarire le cause del dramma.

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REGGIO CALABRIA – È il giorno del dolore, del silenzio e di una ferita profonda che ha colpito al cuore un’intera città. Questo pomeriggio, alle ore 15:30, la Cattedrale del Duomo di Reggio Calabria accoglierà il feretro della piccola Eva Santisi, la bambina di soli 6 anni strappata alla vita da un destino drammatico e inspiegabile.

Una tragedia che ha lasciato sotto shock non solo i familiari, ma anche amici, insegnanti, compagni di scuola e tantissimi cittadini che, in queste ore, si stanno stringendo in un abbraccio di sincero cordoglio.

​Il dramma a Melicucco e i soccorsi disperati

​La tragedia si è consumata sabato sera a Melicucco, centro della piana di Gioia Tauro, dove Eva si trovava insieme alla madre per fare visita ai nonni.

Quella che doveva essere una normale serata in famiglia si è trasformata in incubo in pochi istanti: la bambina ha accusato un malore improvviso e le sue condizioni sono precipitate con una rapidità spaventosa.

I tentativi di soccorso sono stati disperati. Secondo quanto emerso, la piccola avrebbe subito ben quattro arresti cardiaci consecutivi. Nonostante i massimi sforzi dei sanitari, per Eva non c’è stato nulla da fare.

Aperta un’inchiesta: ieri l’autopsia a Messina

​Una morte così improvvisa e devastante ha spinto gli inquirenti e il personale medico ad avviare accertamenti approfonditi. È necessario fare piena luce sulle cause che hanno stroncato una vita così giovane.

Nella giornata di ieri, presso il nosocomio di Messina, è stata eseguita l’autopsia, i cui esiti saranno fondamentali per dare risposte medico-legali e giudiziarie alla tragedia.

Una comunità in lacrime

​Mentre la magistratura fa il suo corso, Reggio Calabria si ferma per l’ultimo saluto. L’emozione in città è tangibile, il dolore composto ma devastante.

Oggi pomeriggio, sui banchi del Duomo, ci sarà una comunità intera che cercherà di fare scudo, con la propria presenza e le proprie preghiere, al dolore indescrivibile dei genitori e dei parenti di Eva. Una città sospesa, che piange la perdita di un angelo volato via troppo presto.