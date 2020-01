Regionali Calabria 2020, ecco tutti i nomi dei consiglieri eletti

Ecco tutti i nomi degli eletti al termine degli scrutini per l’elezione del Presidente della Regione Calabria e per la composizione del Consiglio Regionale. Entra ovviamente in consiglio anche il candidato Presidente Pippo Callipo, sconfitto da Jole Santelli.

Forza Italia – 5 eletti

1. Gianluca Gallo (CS)

2. Antonio De Caprio (CS)

3. Domenico Tallini (CZ)

4. Domenico Giannetta (RC)

5. Giovanni Arruozzolo (RC)

Lega – 4 eletti

1. Pietro Santo Molinaro (CS)

2. Clotilde Minasi (RC)

3. Filippo Mancuso (CZ)

4. Pietro Raso (CZ)

Fratelli d’Italia – 4 eletti

1. Luca Morrone (CS)

2. Filippo Maria Pietropaolo (CZ)

3. Giuseppe Neri (RC)

4. Domenico Creazzo (RC)

Santelli Presidente – 2 eletti

1. Pierluigi Caputo (CS)

2. Vito Pitaro (CZ)

Casa delle Libertà – 2 eletti

1. Baldo Esposito (CZ)

2. Giacomo Crinó (RC)

UDC – 2 eletti

1. Giuseppe Graziano (CS)

2. Nicola Paris (RC)

PD – 5 eletti

1. Mimmo Bevacqua (CS)

2. Carlo Guccione (CS)

3. Nicola Irto (RC)

4. Luigi Tassone (CZ)

5. Libero Notarangelo (CZ)

Io resto in Calabria – 3 eletti

1. Graziano Di Natale (CS)

2. Francesco Pitaro (CZ)

3. Marcello Anastasi (RC)

Democratici Progressisti – 2 eletti

1. Giuseppe Aieta (CZ)

2. Flora Sculco (CZ)