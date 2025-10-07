Regionali Calabria, Conte: “Dobbiamo solo dire grazie a Pasquale Tridico”

All’indomani della sconfitta alle urne, il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha voluto esprimere profonda gratitudine e sostegno nei confronti di Pasquale Tridico, candidato del campo progressista alla presidenza della Regione Calabria.

In un post che suona come un ringraziamento ufficiale, Conte ha lodato la “generosità” di Tridico per aver accettato la candidatura in una competizione definita “molto in salita” e convocata in un contesto di “emergenza”.

​L’Ombra dell’Avviso di Garanzia

​Il riferimento di Conte è chiaro: le elezioni, che hanno riconfermato il presidente uscente Roberto Occhiuto, erano state indette con tempistiche serrate dopo che quest’ultimo aveva ricevuto un avviso di garanzia. “Sono state elezioni molto particolari, convocate in fretta e furia dal presidente uscente Occhiuto, dopo aver ricevuto un avviso di garanzia,” ha scritto Conte, sottolineando la natura anomala di questa tornata elettorale e ponendo l’accento sul gesto di Tridico di accettare la sfida nonostante le condizioni avverse.

​Disaffezione e Impegno

​Conte ha espresso amarezza per il crescente allontanamento dei cittadini dalla politica, un fenomeno che, a suo dire, potrebbe essere legato alla percezione di una politica ridotta a “sommatoria di calcoli e convenienze.” Questa disaffezione, ha spiegato il leader pentastellato, spinge i suoi a “mettersi in discussione” per dimostrare che, pur nella sconfitta, non sono “tutti uguali” nell’intendere la politica.

​Un Nuovo Percorso Politico

​Nonostante l’esito elettorale non sia stato favorevole, Conte ha voluto evidenziare il valore dell’impegno di Tridico, considerandolo un punto di partenza per il futuro politico calabrese. “Sono convinto però che questa dedizione e questo impegno non siano stati vani, perché Pasquale è riuscito a costruire in pochissimo tempo un nuovo percorso politico, con programmi e proposte che ci consentiranno di avere posizioni forti e chiare dall’opposizione,” ha affermato Conte, parlando di un “futuro di speranza” per la regione.

​Vigileremo sull’Opposizione

​Il messaggio si conclude con un augurio, non privo di un monito, rivolto al riconfermato presidente Occhiuto. “A Occhiuto auguro buon lavoro: noi vigileremo affinché le urgenze dei calabresi rimangano sempre al primo posto,” ha dichiarato Conte, annunciando di fatto un’opposizione attenta e rigorosa sui temi cruciali per il territorio. L’abbraccio a Pasquale Tridico, quindi, non è solo un tributo alla lealtà, ma anche il segnale di una volontà di capitalizzare l’esperienza elettorale per rafforzare l’azione politica del gruppo.