Regionali Calabria, Pasquale Tridico candidato per il centrosinistra

Le prime parole dell’europarlamentare cinquestelle dopo aver confermato la sua disponibilità a scendere in campo in vista delle elezioni del 5 e 6 ottobre: «La nostra terra merita un futuro in cui restare non sia una condanna»

Dopo aver confermato la sua disponibilità a essere il candidato del centrosinistra in vista delle Regionali del 5 e 6 ottobre, Pasquale Tridico si rivolge direttamente ai calabresi con un messaggio sui social. L’ex presidente dell’Inps e oggi europarlamentare del M5s ha sciolto le riserve questa mattina, dopo giorni di impasse.

«Amiche e amici della mia terra, cari calabresi, cara Calabria – scrive Tridico – La mia storia inizia qui, tra queste montagne, questo mare e fra voi che mi avete insegnato i valori della fatica, della solidarietà e del sogno. Ho avuto la fortuna di studiare, viaggiare, lavorare e crescere anche lontano, ma la Calabria è da sempre la mia radice più profonda e oggi la mia più grande responsabilità. Oggi sento forte il dovere di restituire alla mia terra ciò che mi ha dato: la forza di credere che nulla è impossibile, se lo si affronta insieme la speranza».

«Per questo – spiega – ho deciso di dare la mia disponibilità al Presidente Giuseppe Conte, alla comunità del M5S, a tutte le forze progressiste e a tutti i cittadini calabresi, per una mia candidatura alla Presidenza della Regione, perché questa terra merita sanità pubblica che funzioni, lavoro vero per i giovani, legalità, welfare, investimenti, sviluppo e dignità. La Calabria merita un futuro in cui restare non sia una condanna, ma una scelta di vita».

«La Calabria non è periferia: è cuore pulsante del Mediterraneo. Non è terra da abbandonare: è terra da far rinascere. Il futuro si costruisce. E io sono pronto a costruirlo con voi. È il tempo del coraggio. È il tempo della Calabria – conclude Tridico –, la nostra terra, per riportarla a testa alta laddove merita di stare».