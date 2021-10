Regionali, De Magistris: “Risultato sotto le aspettative ma esprimiamo comunque soddisfazione”

“Esprimiamo comunque soddisfazione, perché in pochi mesi abbiamo messo in campo una coalizione civica popolare con candidati entusiasti ma molti alla prima esperienza, senza apparati, senza soldi, senza partiti”.

Così il candidato presidente della Regione Calabria per il polo civico, Luigi de Magistris, commenta , dal suo quartier generale a Lamezia Terme, i dati elettorali che al momento lo vedono in terza posizione nello spoglio delle Regionali, dopo il candidato del centrodestra Roberto Occhiuto e la candidata del centrosinistra Amalia Bruni.

“E’ un risultato apprezzabile che – prosegue de Magistris – può far mettere in campo un’esperienza radicata in Calabria e nel Mezzogiorno. Ma il risultato è al di sotto delle aspettative. La voglia di riscatto contro il ricatto, la voglia di un’alternativa e di trasformare la rassegnazione in svolta non è stata forse colta dalla maggioranza degli elettori, che hanno preferito la conservazione. Questo mi da amarezza”.

De Magistris parla di “esperienza elettorale indimenticabile; per diversi mesi – spiega – sono andato ovunque con lo zainetto ma evidentemente c’è stata una politica che ha lavorato in silenzio e con altre armi. Comunque è stato importante dare questo segnale. Mi auguro – conclude – che questo patrimonio di esperienza politica non venga disperso”.