Regionali, dichiarazione della coordinatrice regionale di Fdi Wanda Ferro

«La riconferma alla guida della Regione Calabria di Roberto Occhiuto con un margine ampissimo è un risultato di cui eravamo certi, e che rappresenta la vittoria della buona politica, del buongoverno e di una squadra di centrodestra che in questi anni ha saputo offrire ai calabresi coesione, serietà, competenza e risultati concreti. Con il governo Occhiuto e con il lavoro dei rappresentanti di Fratelli d’Italia in Regione abbiamo già trasformato la Calabria: abbiamo rimesso in moto una macchina ferma, avviato riforme, reso operativi progetti bloccati, aperto cantieri e creato nuove opportunità, dando una nuova immagine alla Calabria. I calabresi hanno riconosciuto i risultati di questi anni e ci hanno dato fiducia per continuare su questa strada di cambiamento e di crescita».

Lo dichiara la coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia, Wanda Ferro, esprimendo grande soddisfazione per l’esito delle elezioni regionali che vedono il partito attestarsi all’11,64 per cento, confermandosi seconda forza della coalizione in Calabria e conquistando quattro seggi in Consiglio regionale.

«Un risultato importante – sottolinea Wanda Ferro – che premia il lavoro svolto in questi anni dal partito e dal gruppo consiliare, ma anche l’impegno e la passione dei nostri candidati in tutta la regione. A nome mio e di tutta la comunità di Fratelli d’Italia rivolgo un augurio di buon lavoro ai consiglieri eletti: ai riconfermati Giovanni Calabrese, Luciana De Francesco e Antonio Montuoro, e al nuovo eletto Angelo Brutto, che daranno continuità e nuova energia alla nostra azione politica in Consiglio regionale. Un ringraziamento va anche a tutti i candidati che hanno scelto di mettersi in gioco, a partire dagli uscenti Pietro Molinaro e Sabrina Mannarino, e dal vicepresidente della Giunta Filippo Pietropaolo, che in questi anni hanno dato un grande contributo all’attività amministrativa e alla crescita del partito. La loro esperienza e il loro radicamento sono un patrimonio prezioso per Fratelli d’Italia».