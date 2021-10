Alle 23 di domenica l’affluenza per le Regionali in Calabria è del 30,87 per cento. Nel 2020, alla stessa ora, è stata del 44,33 per cento.

In quell’occasione, però, si è votato solo in un giorno. Questa volta i seggi saranno aperti anche oggi fino alle ore 15.

Catanzaro è la provincia con il più alto numero di elettori che hanno votato con il 33,9%, Cosenza e Reggio Calabria sono entrambe al 31,04, Vibo al 27,89, Crotone ultima con il 27,16.