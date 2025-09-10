Regione e cultura: ognuno piange i guai suoi

In quanto calabrese, devo prestare attenzione alle future elezioni, quindi a ogni campo dell’umana attività: turismo, agricoltura, industria, trasporti… eccetera.

Siccome ognuno piange i guai suoi, in quanto professore in pensione ma arzillo, e in quanto storico dilettante e in quanto eccetera, mi frulla per la canuta testa un pensiero dominante: chi sarà il prossimo assessore alla Cultura?

Da storico, mi faccio un ripasso dal 1970 a oggi, e rilevo che gli assessori alla Cultura di sinistra, centrosinistra e centro(destra) sono stati quasi tutti e quasi sempre nemmeno di rappresentanza, solo di arredamento come le bambole Furga che si mettevano nelle case dei piccolo borghesi a tentare di migliorare la dozzinale estetica dei divani. Per tutto il resto, perfettamente inutili.

Attenti qui, gentili lettori. La cultura non è possedere nozioni, e tanto meno vantare lauree e cose simili: non furono laureati Croce, d’Annunzio, Marconi; e Carducci e Pascoli si laurearono per campare… A proposito, non mise piede in un’università il Manzoni; idem per il Leopardi, il quale, purtroppo per lui, non andò nemmeno all’asilo. Fortunato me che in Seconda Media ebbi per compagno di banco E.M.A., bocciato l’anno prima, il quale m’insegnò ad essere discolo!

Chiarito dunque il concetto, compito dell’assessore alla Cultura non è essere colto, e andare in giro a tenere alati discorsi. E nemmeno promettere a tutti 10.000 € dopo un mucchio di trappole burocratiche: e non faccio nomi!

Compito è fare il Mecenate. C[aius] Cilnius Maecenas, che vantava antenati lucumoni etruschi da Orazio promossi a re, non scrisse un rigo, però organizzò la vita, e le finanze, dei poeti; suggerendo loro ogni tanto cosa scrivere in lode di Ottaviano Augusto.

Troppo lungo sarebbe ricordare i mecenati che ospitarono Dante, e gli Este che per mandare messaggi politici si fecero cantare discendenti da Carlo Magno e da un tal Ruggero di Risa: proprio di Reggio, ragazzi, a sua volta discendente da Ettore eccetera.

O pensate che la tragedia greca venisse rappresentata come ho fatto io, con i miei avventurosi amici, al Quarzo e con lavori scritti la sera prima? Macché: un arconte pagava le spese, e così grosse che l’allestimento di una trilogia costava quanto una nave da guerra!

Insomma, la cultura va organizzata, e compito di un assessore non è comporre poesie, come non fu opera di Giulio II la Sistina. Solo che il grande papa scelse Michelangelo e non il primo imbrattatele perché amico o parente suo.

In Calabria la cultura non è mai stata organizzata, anche perché l’uomo di cultura è sempre stato definito “omu e pinna”, cioè un pacioso e bolso erudito incapace di vita pratica; e quasi sempre fu così.

I nostri feudatari non andavano in cerca di avi mitici; università e scuole sono diplomifici, magari validi, ma diplomifici con scarsa creatività. Anche per questo non c’è una cultura calabrese, pur in mezzo a tantissimi e isolati nomi.

Ebbene, sappiate che io desidero essere portato a conoscenza di chi sarà il prossimo assessore alla Cultura; e me lo devono dire Occhiuto, Tridico e Toscano. Poi vediamo. Io un voto conto (01), però il mio voto se lo devono sudare.

Ulderico Nisticò