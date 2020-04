Si registrano 23 nuovi casi positivi al Covid-19 sui tamponi effettuati al Pugliese – Ciaccio. Di questi 23, ben 22 si riferiscono ad un focolaio scoppiato in una Rsa della provincia di Cosenza in cui c’erano quasi cento persone: 55 tamponi sono in corso, 87 risultano negativi.

Il 23esimo nuovo caso è appartenente alla provincia di Catanzaro. I ricoveri complessivi sono 14 di cui due nuovi ricoveri in malattie infettive e uno già conteggiato in rianimazione.