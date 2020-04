Registrati quattro nuovi casi di Coronavirus al Pugliese di Catanzaro

Sono 4 i nuovi casi positivi registrati all’ospedale Pugliese nelle ultime 24 ore. Un dato che non deve allarmare dopo i tre giorni consecutivi in cui il nosocomio cittadino aveva presentato lo zero nella tabella di “nuovi casi”.

Innanzitutto per la percentuale di tamponi molto alta effettuata ieri: ben 460 di cui 387 nella provincia del Capoluogo, proprio zona in cui sono stati rilevati i nuovi malati.

Il resto dei tamponi è stato effettuato con un numero di 13 nella provincia di Crotone e 60 in quella di Vibo: tutti negativi. I nuovi ricoveri in malattie infettive sono 2 dei 14 complessivi sin dall’inizio dell’emergenza.