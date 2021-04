Regolamenti dei casinò online a confronto: casinò svizzeri vs licenza AAMS/ADM

Vuoi scoprire quali sono le differenze fra i casinò svizzeri e quelli con licenza AAMS-ADM? In questo articolo i nostri esperti ti spiegheranno nel dettaglio ogni aspetto!

Introduzione

Quali sono le differenze fra i casinò con una licenza CFMJ e quelli con una licenza AAMS ?

? I giocatori svizzeri possono giocare nei casinò italiani e viceversa ?

? Vige la stessa legge in relazione ai casinò in Italia e Svizzera?

Come funziona il pagamento delle tasse?

In questo articolo cercheremo di rispondere a tutte queste domande. In questo modo potrai giocare in modo molto più consapevole e sarai in grado di comprendere quale casinò fa più al caso tuo. Andremo a trattare tutte le differenze e quali sono i vantaggi di una o dell’altra licenza. Se sei incuriosito da tutto questo non ti resta che continuare a leggere e scoprirne di più!

Le caratteristiche delle due licenze

Queste licenze sono molto diverse fra loro. La prima caratteristica che le differenzia è che una è concessa a tutti i casinò online che operano sul mercato italiano, la ADM-AAMS, mentre l’altra a tutti i casinò online che operano sul mercato svizzero, la CFMJ.

Per quanto riguarda la storia delle licenze svizzere online, per la prima volta vennero rilasciate grazie a quello conosciuto come Money Gaming Act, cioè un atto in cui si rendeva legale per i giocatori svizzeri il gioco d’azzardo online. Non tutti possono però ottenere questa tipologia di licenza, anzi tutt’altro. Ottenere questa licenza per aprire un casinò online in Svizzera è davvero molto difficile. Infatti coloro che possono avere una licenza sono solo i casinò terrestri che hanno una regolare licenza ufficiale.

La licenza per operare online quindi si configura come un’estensione di quella terrestre. Tutti i casinò stranieri che non hanno la licenza CFMJ non possono operare regolarmente in Svizzera, quindi i casinò AAMS sono illegali per i giocatori svizzeri così come quelli del Curacao e MGA, anche se sono riconosciuti a livello internazionale. L’ente che decide se rilasciare la licenza o meno è la Commissione Federale Svizzera.

In questo momento sono solo 7 i casinò in Svizzera che operano legalmente online, tutti hanno una sede fisica. Puoi leggere di più sui casinò online in Svizzera qui: https://onlinecasinostranieri.com/casino-online-svizzera/

Per quanto riguarda la licenza ADM-AAMS invece la situazione è differente. Questa licenza è rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per ottenerla non è necessario essere un casinò terrestre. Per operare legalmente in Italia i casinò online devono avere questa licenza, tutte le altre licenze compresa la CFMJ sono ritenute illegali. Questo significa che l’autorità cessionaria cercherà di limitare l’azione degli altri casinò online. A differenza di quanto avviene in Svizzera i casinò con questa licenza non devono avere necessariamente una sede fisica, non devono essere casinò terrestri, anzi nella maggior parte dei casi non lo sono affatto.

I giocatori che scommettono su questi casinò pagano le tasse?

Tutti i giocatori italiani che scommettono nei casinò svizzeri online devono pagare le tasse sulle loro vincite. Lo stesso accade per i giocatori svizzeri che scommettono sui casinò con licenza ADM-AAMS. Questo accade perché i casinò che hanno altre licenze, differenti da quelle del Paese in cui opero non pagano le tasse in quel determinato territorio. Per questa ragione lo Stato si rifà sui cittadini che ottengono una vittoria. Ogni persona che vince in un casinò con licenza non ammessa nella nazione in cui vive, deve necessariamente dichiarare le proprie vittorie e quindi pagare le tasse su di esse. Se queste non vengono dichiarate è un reato penale, sia in Svizzera che in Italia.

Ovviamente è una situazione completamente diversa se gli svizzeri scommettono nei casinò con una licenza CFMJ e gli italiani in quelli con una licenza AAMS, in quel caso nessuno dei due dovrebbe pagare tasse sulle proprie vincite.

Quali sono i giochi presenti in questi casinò?

Nonostante la licenza svizzera e quella AAMS siano diverse, hanno anche dei punti in comune. Il primo di questi è che i giocatori ammessi in questi casinò online devono avere almeno 18 anni. Se questi sono minorenni non potranno scommettere su di essi. Per quanto riguarda i giochi, in entrambi sono presenti quelli più famosi come: slot, poker, Texas Hold’em, Blackjack, Baccarat. Inoltre nei casinò con entrambe le licenze è presente una sezione live con cui si gioca con dealer dal vivo.

Quali sono i metodi di pagamento accettati?

Anche qui troviamo dei punti in comune. Infatti sia nei casinò AAMS che in quelli svizzeri non vengono ancora oggi accettati pagamenti in criptovalute, a differenza di quanto avviene nei casinò con licenza del Curacao oppure MGA o altre licenze come quella dell’Isola di Man. Vengono accettati però le più comuni tipologie di pagamento, sia quelle basate su circuiti di carte di credito come Mastercard e VISA sia quelle su e-wallet, come: Neteller, Skrill, Paypal, EcoPayz. Inoltre spesso e volentieri tra i metodi di pagamento sono presenti anche carte prepagate come: Paysafecard e Postepay, due tipologie di carte molto amate in Italia.