Renato Marengo mercoledì 3 settembre a Santa Caterina dello Ionio

Renato Marengo: Un Ombra dal “Napule’s Power” al Colloquio con Franco Schipani. “Uno sguardo dalla Torre” — 9ª Edizione

Santa Caterina dello Ionio (CZ), 3 settembre 2025, ore 19:30 – Torre Sant’Antonio ospiterà un appuntamento imperdibile: Renato Marengo—storico conduttore radiofonico, autore, produttore discografico, giornalista e scrittore—dialogherà con Franco Schipani, celebre scrittore e storico corrispondente Rai dagli Stati Uniti dagli anni ’70 al 2000, nell’ambito della rassegna “Uno sguardo dalla Torre”, giunta quest’anno alla sua nona edizione.

Il Personaggio: Renato Marengo, una Vita di “Napule’s Power”

Renato Marengo è universalmente riconosciuto come l’ideatore e promotore, fin dai primi anni ’70, del movimento culturale e musicale noto come “Napule’s Power”, che ha trasformato la scena musicale napoletana rendendola protagonista a livello nazionale e internazionale

Grazie a un’attività eclettica e innovativa, Marengo ha prodotto e valorizzato artisti come la Nuova Compagnia di Canto Popolare, Tony Esposito, Edoardo Bennato, MusicaNova (Eugenio Bennato), Teresa De Sio, Roberto De Simone, Enzo Gragnaniello, e molti altri . Inoltre, ha sostenuto, anche se non direttamente prodotti da lui, grandi nomi come Pino Daniele, Alan Sorrenti, Enzo Avitabile e Napoli Centrale

La genesi del Napule’s Power risale al 1971, definito da Marengo come “una Napoli americanizzata”, ispirata dal clima culturale di contestazione e rinascita del periodo post-’68

Multiforme e Instancabile

Giornalista e Critico Musicale: ha collaborato con testate di rilievo come Ciao 2001, Sorrisi e Canzoni TV, Billboard italiano, Radiocorriere TV, Intrepido e molte altre

Autore e Conduttore Rai: ha ideato e condotto programmi di successo come Demo (su Rai Radio 1 dal 2002 al 2014), oltre a numerose trasmissioni televisive tra cui Big, Tandem, Sereno Variabile, Rai 2 per voi, e molti speciali musicali

Scrittore e Curatore: tra i suoi libri ricordiamo Enciclopedia del pop‑rock napoletano, Song’ e Napule, Le Parole di Lucio, Contaminazioni (vincitore del Premio “Macchina da scrivere”) e saggi sul Battisti, Gragnaniello, tra gli altri

Ruoli Attuali: direttore responsabile del mensile Cinecorriere e della piattaforma Cinecorriere.it, conduttore del programma radiofonico ClassicRockOnAir, curatore di rubriche (es. La musica invisibile per Classic Rock Italia), docente presso l’Accademia di Cinema e TV Griffith (Roma)

L’evento: “Uno sguardo dalla Torre”

La rassegna “Uno sguardo dalla Torre”, nella splendida cornice della Torre di Sant’Antonio a Santa Caterina dello Ionio Marina, giunge alla sua nona edizione portando con sé una proposta culturale di grande spessore. Renato Marengo dialogherà con Franco Schipani, noto per la sua attività decennale come corrispondente Rai dagli Stati Uniti

L’incontro, in programma mercoledì 3 settembre 2025 alle ore 19:30, offrirà un’occasione unica per riflettere sul panorama culturale italiano degli ultimi decenni, i fermenti musicali, le televisioni che hanno fatto epoca e i mutamenti sociali che Marengo ha saputo interpretare e raccontare.

L’evento promette di essere uno dei momenti più alti di questa stagione culturale estiva in Calabria: una serata ricca di storia, musica, memoria e visioni future. Un’occasione perfetta per confrontarsi con chi ha contribuito a scrivere pagine fondamentali della storia della musica e del giornalismo italiano. Info pratiche:

Quando: mercoledì 3 settembre 2025, ore 19:30

Dove: Torre Sant’Antonio, Santa Caterina dello Ionio Marina (CZ)

Evento gratuito PREVIA PRENOTAZIONE AL NUM 3290335432