Rende – Lunedì 13 maggio incontro candidati di PiùEuropa con i cittadini

“PiùEuropa in Calabria, più Calabria per l’Europa”. L’On. Bruno Tabacci, co-fondatore di PiùEuropa insieme a Emma Bonino e Benedetto Della Vedova, il capolista di PiùEuropa per la circoscrizione Italia Meridionale (Elezioni Europee 2019), Prof. Raimondo Pasquino, e la candidata Dott.ssa Serena Del Negro incontrano i cittadini e la stampa lunedì 13 maggio 2019, alle ore 11:30, presso l’Hotel Europa, in viale Kennedy in Commenda di Rende (CS).

Oggi Europa è il nome di tutte le libertà in pericolo. I nemici dell’Unione Europea sono i nemici della democrazia liberale e dell’ordine politico occidentale, fondato sullo Stato di Diritto, sulla divisione dei poteri, sul rispetto dei diritti fondamentali, sulla libera circolazione delle persone, delle idee e delle merci e sulla cooperazione pacifica tra gli Stati.

L’Unione europea è la costruzione che ha reso l’integrazione politica ed economica un fattore di crescita, coesione e di sicurezza, trasformando un continente uscito a pezzi da due guerre mondiali scatenate dal nazionalismo degli Stati europei nell’area politico-economica più prospera, pacifica e solidale del pianeta.

Ma solo un’Europa più unita di quella attuale, non più divisa, può affrontare le trasformazioni legate alla globalizzazione economica, alle dinamiche demografiche e ai progressi scientifici e tecnologici che suscitano, in tutto il mondo, timori e interrogativi.

Più coraggio, più libertà, più Europa: è questo il messaggio portato dal neo partito che ha unito diverse anime riformiste del nostro Paese.

In un contesto in cui le spinte sovraniste rischiano di marginalizzare ulteriormente regioni già in difficoltà, come la Calabria, c’è dunque un’altra Italia più coraggiosa, più libera e più aperta all’Europa, una rete di cittadini che rappresenta la parte migliore dell’Italia pronta a rimboccarsi le maniche per migliorare l’Italia e l’Europa.

E’ una sfida che ha visto la disponibilità di tante donne e di tanti uomini mettersi in gioco in queste elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo.

Per la circoscrizione Italia Meridionale, PiùEuropa presenta due professionisti Calabresi: il capolista, Prof. Raimondo Pasquino, già rettore della Università degli studi di Salerno, vice-presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, presidente del consiglio comunale di Napoli, e la Dott.ssa Serena Del Negro, medico chirurgo specializzato in ginecologia e ostetricia, dirigente medico presso il presidio ospedaliero Basso Ionio di Soverato, responsabile del Centro di Procreazione medicalmente assistita di primo livello di Catanzaro.

L’on. Tabacci e i due candidati incontreranno i cittadini e la stampa per presentare il programma di PiùEuropa. L’incontro sarà moderato dal giornalista Dott. Giampiero De Maria.