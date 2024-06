[VIDEO] “Resta” è il nuovo singolo della cantautrice calabrese polistrumentista Cèline

Cèline racconta così “Resta” – che segue il singolo “Due falene” scritto dalla stessa cantautrice insieme a Emanuele Sciarra, che ha anche prodotto e arrangiato il nuovo brano: “Questa canzone è un invito a restare. L’inizio di una storia sembra essere docile ma quando arriva il tempo del compimento ci si accorge di quanto rumore possa fare il passato, e come il ricordo di un dolore possa compromettere il futuro. Se hai paura di cadere scivolami addosso. Non voglio la tua anima, non voglio esisterti. Ti chiedo solo di restare.”

Spirito libero e solitario, la musica è da sempre la più grande compagna di vita di Cèline. Di giorno scrive canzoni nella sua cameretta ricoperta da dipinti di Vincent van Gogh, di notte suona nei locali della sua città liberando la sua essenza.

Il suo progetto musicale nasce dalla voglia di condividere le vibrazioni mistiche del suo mondo sonoro che porta con sé da tutta la vita, quel gusto romantico ed etereo, un mondo leggero dove immergersi e lasciarsi trasportare con assoluta spensieratezza, una voce candida e suadente volta alla tranquillità interiore.