Restaurata a Squillace la statua della Madonna della Catena

Nella prima domenica di maggio, mese delle rose e tradizionalmente dedicato a Maria Vergine Santissima,a Squillace Lido si è svolta una singolare processione religiosa.

Infatti, oggi, un nutrito gruppo di fedeli con in testa il parroco, Padre Piero Puglisi,affiancato dal sindaco, Pasquale Muccari, ha portato in processione la statua in cartapesta della Madonna della Catena che è stata fatta restaurare dagli stessi proprietari della chiesetta (le famiglie Corasaniti e Ranieri) in cui è allocata da tempo immemore, e quindi donata alla parrocchia di San Nicola di Squillace Lido.

Tra commozione, canti e preghiere, il corteo si è snodato lungo la strada per raggiungere la chiesa di San Nicola dove si è svolta la Santa messa e quindi la Supplica alla Madonna.

Amalia Feroleto