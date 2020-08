E’ stato restaurato il portone d’ingresso della Chiesa della SS. Trinità di Petrizzi, nata nel XVI secolo come cappella gentilizia dei Duchi Marincola e collocato nel suo naturale alloggiamento in un portale di pregevole fattura ad arco spezzato che include una finestra in cui è posto un ovale con stemma gentilizio dei Maricola e racchiuso da due possenti colonne su alto basamento in granito, posto ai lati e lavorato da artisti locali.

Il restauro si é reso necessario per il deterioramento dovuto alle intemperie e l’esposizione al sole in lunghi anni di utilizzo che hanno provocato leggeri segni di marciume del legno.

Il restauro è stato affidato ai fratelli Domenico e Giuseppe Curcio e Domenico Umbrello, tre validissimi falegnami petrizzesi che hanno eseguito il restauro, a regola d’arte e secondo i vincoli vigenti.

Il restauro si è reso anche necessario per l’imminente riapertura della Chiesa previsto per il prossimo mese di settembre in occasione della festa dell’Addolorata, dopo lunghissimi anni di chiusura per restauro.