Revolver sottovuoto e 50 cartucce nel casolare, pensionato di 84 anni arrestato nel catanzarese

I Carabinieri della Stazione di Sersale hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 84 anni, pensionato, per ricettazione e detenzione illegale di arma clandestina e munizioni.

L’uomo è stato infatti trovato in possesso di un revolver privo di matricola, perfettamente lubrificato e pronto all’uso, celato all’interno di un suo casolare, ubicato in una fitta zona boschiva del Parco Nazionale della Sila. Il sito era peraltro solitamente frequentato dall’anziano nel periodo estivo.

I militari, impegnati in mirati e periodici servizi di controllo dei casolari e dei fabbricati della zona, hanno individuato un immobile isolato, decidendo di approfondire le verifiche.

I Carabinieri hanno aperto uno dei depositi in lamiera presenti nel giardino, individuando il nascondiglio scelto per proteggere l’arma dall’umidità: all’interno del secchio, avvolta in uno straccio e sigillata in una busta per il sottovuoto alimentare, hanno rinvenuto una pistola revolver calibro 10.4, risultata ben lubrificata e pronta all’uso ed un munizionamento di 50 cartucce, di cui nr 44 artigianalmente modificate, riducendo i bossoli originali per poterli sparare proprio con quel revolver.

La successiva perquisizione, estesa tempestivamente anche alla residenza dell’uomo, ha dato esito negativo.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Catanzaro, l’uomo è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari Il Tribunale di Catanzaro ha convalidato l’arresto e ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari. Il procedimento penale è tuttora pendente nella fase delle indagini preliminari.