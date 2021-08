Riapertura al pubblico del famoso mosaico dell’antica Kaulonia raffigurante Draghi, Delfini e Ippocampo.

Questa edizione impone l’osservanza di nuove regole e procedure per consentire una visita in sicurezza, a causa dell’emergenza Covid. Consigliamo vivamente di leggere con attenzione quanto specificato.

Giorni di apertura del mosaico: dall’ 11 agosto (ore 18.00) al 31 agosto

GIORNI e Fasce orarie visite guidate: 16-23-30 Agosto I turno ore 16.30- II turno ore 17.30 – III turno ore 18.30

Obbligo di acquisto esclusivamente on line del biglietto all’indirizzo https://eventi.museoarcheologicomonasterace.it/prodotto/biglietto-evento/

L’acquisto del biglietto vale come prenotazione alla visita accompagnati dagli archeologi, senza tale acquisto non sarà possibile accedere all’area archeologica e al racconto sul mosaico.

L’istituzione della biglietteria on line consente ai visitatori di evitare file per il pagamento del ticket d’ingresso, limitando quindi la formazione di assembramenti, pertanto invitiamo ad acquistare preventivamente il biglietto che, come detto sopra, vale come prenotazione.

Controllo biglietti: all’ingresso gli addetti alla vigilanza vidimeranno il biglietto.

Il costo del biglietto è di 4€ (+1 fee di € ).

Gratuito per i minori di 18 anni e per particolari categorie per le quali vi è apposito elenco consultabile sul sito del Mibact o presso il Museo stesso.

Ridotto 2€ (+1 fee di € ) per i giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni.

Si ricorda che per usufruire di biglietti gratuiti o ridotti bisogna presentare all’ingresso la documentazione che attesti tale diritto. Qualora il visitatore abbia erroneamente acquistato biglietto ridotto o gratuito senza averne diritto, dovrà effettuare l’acquisto corretto per poter accedere alla visita.

I biglietti acquistati sono personali, non riutilizzabili e non rimborsabili.

Il racconto sul mosaico da parte di archeologi incaricati quest’anno non avrà un costo aggiuntivo, sarà quindi GRATUITO. Per partecipare è solo obbligatorio il pagamento del biglietto d’ingresso come specificato sopra.

Dall’indirizzo https://eventi.museoarcheologicomonasterace.it/prodotto/biglietto-evento/ sarà possibile scegliere giorno e orario.

Per ogni orario indicato è prevista la prenotazione di massimo 60 persone, qualora una fascia oraria fosse già completa il visitatore dovrà prenotarsi per le altre fasce orarie disponibili.

Questa edizione prevede un numero ridotto di accesso al mosaico per via dell’emergenza Covid, quindi preghiamo i gentili visitatori di avere pazienza e comprensione nel caso in cui, al momento della prenotazione, siano sature le fasce orarie previste.

Obbligo di mantenere le distanze e di indossare la mascherina. Vi aspettiamo come ogni anno per immergerci nel fantastico mondo dei mostri marini dell’antica Kaulonia.