Riapre al culto la Chiesa del Rosario di Soverato

Riconsegna dopo i lavori di restauro in Parrocchia a cura dei Salesiani Don Bosco: Sabato 11 Ottobre un evento speciale con la lettura teatrale “La Vittoria del Rosario”.

La comunità si prepara a riabbracciare un luogo di fede e di arte caro al suo cuore: la Chiesa del Rosario. Dopo un periodo di intensi e accurati lavori di restauro, l’edificio sacro, gestito dai Salesiani Don Bosco, verrà ufficialmente riconsegnato ai fedeli. Un momento di grande gioia e significato per l’intera comunità parrocchiale.

L’appuntamento è fissato per Sabato 11 Ottobre con un evento che celebrerà il completamento degli interventi e il ritorno della Chiesa al suo antico splendore e alla piena fruibilità per il culto.

Il programma della serata

​La cerimonia di riconsegna è prevista per le ore 19:00 e si svolgerà in Parrocchia. Il programma non si limiterà a un semplice taglio del nastro, ma sarà arricchito da un evento culturale di notevole spessore: la lettura teatrale intitolata “La Vittoria del Rosario”.

​Questa rappresentazione, curata dal Prof. Ulderico Nisticò, promette di offrire una profonda riflessione sul significato storico e spirituale del Rosario, tema centrale della Chiesa e della devozione mariana.

L’iniziativa culturale sottolinea l’impegno dei Salesiani non solo nella conservazione del patrimonio edilizio, ma anche nella promozione dei valori spirituali e storici legati al luogo di culto.

Un patrimonio ritrovato

​I lavori di restauro della Chiesa del Rosario rappresentano un investimento importante per la conservazione del patrimonio artistico e religioso del territorio.

L’intervento ha permesso di recuperare e consolidare le strutture, garantendo un futuro sicuro a questo fondamentale punto di riferimento per la fede e la vita comunitaria.

La riconsegna della Chiesa del Rosario, perciò, è più di una semplice inaugurazione; è la testimonianza della vitalità della fede della comunità e dell’attenzione dei Salesiani Don Bosco nel prendersi cura dei luoghi che custodiscono la storia e la spiritualità locale.