Ricerca e didattica da record: l’Università della Calabria tra le migliori al mondo secondo Times Higher Education

Non è più una sorpresa, ma una solida conferma: l’Università della Calabria si attesta con decisione nel gotha accademico internazionale.

A certificarlo è l’ultima edizione del World University Rankings by Subject 2026 di Times Higher Education (THE), una delle bussole più prestigiose e rigorose per misurare la qualità della didattica e della ricerca a livello globale.

​Un primato in sette macro-aree

​I risultati pubblicati oggi parlano chiaro: l’ateneo calabrese non solo mantiene la sua posizione, ma consolida la propria competitività entrando nelle classifiche di merito in ben sette macro-aree disciplinari.

Tra i settori di punta spiccano Informatica (Computer Science) e Ingegneria, storici fiori all’occhiello dell’ateneo, ma si registrano performance in crescita anche nelle Scienze Fisiche, nelle Scienze Sociali e nelle Humanities.

Il dato più significativo riguarda il miglioramento nei parametri relativi all’Industry (capacità di trasferire conoscenza al mondo delle imprese) e al Research Environment, segnale di un ecosistema capace di attrarre investimenti e produrre innovazione tangibile.

​I criteri della valutazione

​Il ranking di Times Higher Education non è un semplice sondaggio, ma un’analisi tecnica basata su milioni di citazioni scientifiche, dati sulla produttività dei docenti e sondaggi sulla reputazione internazionale. Per l’Unical, il superamento delle rigide soglie d’ingresso — che escludono migliaia di atenei ogni anno — rappresenta il riconoscimento di una “massa critica” di ricerca di altissimo livello.

Il commento: “Un modello vincente”

​Soddisfazione ai vertici dell’Ateneo, dove si sottolinea come questi risultati siano il frutto di una strategia di lungo periodo.

“È la conferma della validità del nostro modello di campus,” fanno sapere dall’Unical. “Un ecosistema che favorisce la contaminazione tra saperi e che riesce a competere con i giganti della ricerca globale, mantenendo ferma la propria vocazione multidisciplinare.”

​In un panorama universitario sempre più affollato (con oltre 2.100 istituzioni valutate quest’anno), il posizionamento dell’Università della Calabria nella fascia 601-800 del ranking generale, con picchi di eccellenza nei singoli settori, la conferma come motore trainante non solo per il Mezzogiorno, ma per l’intero sistema Paese.