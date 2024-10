Ricettazione e riciclaggio di autovetture, emessi nel soveratese nove avvisi orali

Il questore della provincia di Catanzaro ha emesso nove avvisi orali nei confronti di altrettanti soggetti residenti nel comprensorio di Soverato.

A questi individui è stato contestato il reato di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di autovetture, nonché i reati di ricettazione e riciclaggio.

Le persone coinvolte sono state oggetto di un’indagine condotta dagli investigatori della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polizia Stradale di Catanzaro, in collaborazione con la Polizia Stradale di Roma.

L’operazione ha portato alla scoperta di un’organizzazione strutturata, impegnata nella contraffazione e fraudolenta immatricolazione di veicoli, in particolare di modelli Smart For Two Coupé.

L’avviso orale è una misura preventiva rivolta a soggetti ritenuti potenzialmente pericolosi e inclini a commettere ulteriori reati, con il fine di tutelare la sicurezza pubblica.

Con questo provvedimento, il questore esorta i destinatari a modificare immediatamente la loro condotta e a non perseverare in comportamenti illegali.

In caso di mancata osservanza, si avverte che potranno essere proposte misure preventive più severe al Tribunale competente.