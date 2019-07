Ricette della Tradizione – Melangiani chini

Questo è il piatto per eccellenza del mio paese. Le varianti sono tante, si parte dal ripieno più semplice per finire a quello più ricco. Tutte le versioni sono comunque appetitose. Io ricordo mio padre che “acciava” (tagliuzzava con la mezzaluna ) la carne sottosale che mia madre poi utilizzava nel ripieno; oggi usiamo la carne trita, il tonno, le patate e tutto ciò che la nostra fantasia e la nostra tasca ci suggeriscono. Ma una volta le donne utilizzavano esclusivamente ciò che avevano in casa e nell’orto, la carne era un lusso che tanti non si potevano permettere! Quella che posto oggi è la mia ricetta personale, è una preparazione un pò lunga, io allora il ripieno lo preparo il giorno prima e in questo modo i sapori legano fra loro.

Ingredienti

6 melanzane possibilmente piccole

200 gr pane casereccio raffermo ammollato.

2 uova per l’impasto e 2 sode per la farcitura

1 spicchio d’aglio

1 cipolla

foglie di basilico e prezzemolo

2 pomodori pelati

300 gr di salsiccia fresca sbriciolata ( piccante )

100 gr di scamorza

100 gr di pecorino grattugiato

1/ litro di salsa di pomodoro

olio d’oliva

olio di girasole

sale e pepe q.b.

Ho cercato di dare delle quantità, ma sia per questa ricetta che per altro io mi regolo con il gusto e il tatto: il pane non lo ammollo tutto, ne lascio sempre un pugno da parte se l’impasto dovesse risultare troppo morbido; allo stesso modo la quantità di pecorino dipende dal gusto personale.

Preparazione

Tagliate le melanzane a metà per il lungo e con la punta del coltello scavatene tutta la polpa. Fate cuocere per qualche minuto in acqua bollente salata le “giacchette”, estraetele e fatele asciugare su un canovaccio.

In una padella fate soffriggere l’aglio in un cucchiaio d’olio d’oliva, aggiungete quindi la polpa della melanzana tagliuzzata, i pelati, le foglie di basilico, sale, pepe e mezzo bicchiere d’acqua e fate cuocere a fuoco basso. Intanto in una pentola fate dorare nell’olio d’oliva la cipolla tagliata finemente, aggiungete la salsa, sale q.b., un mestolo d’acqua e fate cuocere per dieci minuti circa. Il sugo deve essere piuttosto liquido perchè poi deve cuocere in forno. In un tegame rosolate con l’olio la salsiccia e fatela cuocere. In una ciotola capiente versate il pane ammollato, la polpa delle melanzane, la salsiccia, il pecorino, basilico e prezzemolo tritati, la scamorza e le uova sode sminuzzate e impastate con le uova. Assaggiate per controllare la sapidità e fate riposare l’impasto, meglio se per una notte.





Con questo impasto riempite le coppe delle melanzane. Una parte li sistemate in una teglia da forno coperte con il sugo preparato precedentemente e una spolverata di pecorino. Infornate a 200° finchè non si sarà formata una crosticina. Fate raffreddare prima di servire.



A me piacciono fritte e così prendo un bianco d’uovo, lo sbatto leggermente e con la mani lo spalmo sulle melanzane dalla parte del ripieno. Verso l’olio di girasole in una padella e friggo le melanzane a pancia in giù e nel frattempo con uno spiedino bucherello le coppe ( in questo modo non si gonfiano ). Dopo qualche minuto le giro per controllare la doratura ed infine le tolgo e le adagio su carta assorbente da cucina in un vassoio.



E adesso Buon Appetito!!!!

Barbara Froio