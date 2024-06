Richiamate vongole veraci nostrane, lo segnala il Ministero della Salute. Ecco lotti e info

Per le vongole è stata appena diramato un altro avviso di richiamo precauzionale da parte del produttore di alcuni lotti di vongole veraci nostrane (Ruditapes decussatus) a marchio Nieddittas, arselle cuore e vongole veraci a marchio Marceddi e arselle cuore Cirdu, perché il prodotto può presentare “biotossine lipofiliche algali DSP” (Diarrethic Shellfish Poisoning) e acido okadaico. L’avviso di richiamo indica che il provvedimento è stato preso al fine di garantire la sicurezza alimentare.

Le vongole in questione sono le “Vongole veraci nostrane Nieddittas, vendute in reti da 1 kg, con i numeri di lotto 241079-31, 241098-02, 241107-02, 241107-03, 241107-04 e 241115-04; le Arselle cuore, le vongole veraci Marceddi, vendute in sacchetti da 1 kg e in confezioni da 2-5 kg, con i numeri di lotto L29052024A, L29052024B, L30052024A, L30052024B, L01/06/2024A, L01/06/2024B, L03/06/2024A, L03/06/2024B, L04/06/2024A e L04/06/2024B; le Arselle cuore Cirdu, distribuite in confezioni da 30 kg, con il numero di lotto 0CRM20240531.

L’azienda CPA Cooperativa Pescatori Arborea Società Cooperativa Arl (CE IT37 CSM). ha prodotto le vongole cuore Nieddittas nello stabilimento in località Corru Mannu, Strada 17 Ovest, ad Arborea, in provincia di Oristano Il Consorzio Cooperative Riunite della Pesca “Marceddi” (CE IT2432), invece, ha prodotto le arselle cuore e vongole veraci Marceddi nell’impianto di Corru S’Ittiri, Strada a Mare 11, sempre ad Arborea, (marchio di identificazione ITT6H1V). in provincia di Oristano. La Cooperativa Pescatori La Sulcitana, infine, ha prodotto le arselle cuore Cirdu nello stabilimento di località Stagno Cirdu, a Sant’Antioco, nella provincia Sud Sardegna. In precedenza, Carrefour aveva già segnalato il richiamo di diversi lotti di vongole cuore a marchio Nieddittas per lo stesso motivo.

Il Ministero della Salute ha diffuso gli avvisi di richiamo soltanto sabato 08/06/2024 e lunedì 10/06/2024, nonostante siano datati tra il 05/06/2024 e il 06/06/2024. Nieddittas ha tenuto a precisare attraverso un comunicato stampa che: “Nel corso del continuo monitoraggio delle zone di pesca, l’Asl di Oristano ha effettuato le analisi dei lotti di vongole provenienti della coltivazione del Consorzio Cooperative Riunite della Pesca “Marceddì”.

Dalle prime analisi è emerso la probabile presenza di biotossine lipofiliche presenti nella alghe marine esclusivamente per alcuni lotti provenienti da quella coltivazione. Nieddittas ha provveduto al richiamo precauzionale dei prodotti potenzialmente interessati che non sono dunque in commercio e ha avviato le opportune verifiche. L’efficiente sistema di controllo dell’azienda e delle autorità sanitarie garantisce che tutti i prodotti a marchio Nieddittas siano sempre sicuri e sottoposti alle verifiche di qualità che da sempre contraddistingue l’azienda”.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’ufficio qualità e sicurezza alimentare al numero 0783 800496 (interno 4) dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 18.00, oppure scrivere all’indirizzo email qualita@nieddittas.it. L’allerta riguarda non solo la Grande distribuzione ma pescherie e mercati. Quello che è certo è che il ritiro (presumibilmente) è stato già avviato in tutta Italia, misura a tutela della salute dei consumatori. Inoltre, ricordiamo che, trascorsi cinque giorni dalla segnalazione, gli operatori considereranno non attivabile il reso per mancanza di disponibilità del prodotto.

Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ricorda che il consumo dei molluschi Bivalvi è considerato uno dei principali responsabili di trasmissione all’uomo di diverse malattie d’origine batterica e virale nonché intossicazioni da enterobatteri. Pertanto, invita chiunque avesse acquistato questo prodotto a consumarlo ben cotto evitando il consumo di prodotti crudi.