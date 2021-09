Richiamati dal Ministero della Salute Crackers salati per rischio fisico

Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo per i cracker salati, denominazione di vendita cracker salati in superficie 500 gr, prodotto da Nuova Industria Biscotti Crich Spa.

Qual è il marchio e lotto ritirato?

Il lotto di produzione ritirato è il n° 6031, con data di scadenza 22-07-2022 commercializzato in unità di vendita da 500 gr. Marchio del produttore: Cracker BENNET

Il motivo del richiamo del ministero della Salute, come si legge nel comunicato del ministero della Salute, è per rischio chimico per possibile presenza di corpi estranei. Il ministero avverte di non consumare il prodotto.

In caso di acquisto si prega di non consumare il prodotto e riportarlo presso il punto vendita di riferimento.