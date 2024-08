Richiamato dalle farmacie integratore alimentare per migliorare l’umore. Ecco lotto e info

Anomalia in alcuni flaconi che possono presentare un deposito sul fondo più denso del solito.

Farmaderbe, ha comunicato in una nota, il richiamo dal mercato dell’integratore alimentare per migliorare l’umore “Rodiola 20flac.” da 10 ml (981458666) per un problema riscontrato durante le “Verifiche sul confezionamento per probabile anomalia in alcuni flaconi che possono presentare un deposito sul fondo più denso del solito”.

Nello specifico si tratta del lotto XT0525 (non è indicata la scadenza del termine minimo) 10/26, a marchio Farmaderbe. Rodiola Integratore Alimentare a base di Rodiola rosea, Colina e Scutellaria, tonico psicostimolante a base di Rodiola, Miele, Colina e Scutellaria.

Apporta energia e mantiene alto il tono dell’umore in caso di stress emotivo o ambientale, stanchezza, disturbi dell’umore stagionali, diete dimagranti, ansia da prestazione, gare sportive.

In un pratico formato da portare ovunque e da consumare quando se ne sente la necessità.

La società Farmaderbe srl con sede in via Cussignacco, 78/1, a Pradamano, in provincia di Udine, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda ai clienti che hanno acquistato il prodotto con il lotto segnalato di non utilizzarlo e, se possibile, renderlo al venditore.