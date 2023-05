Richiesta a Papa Francesco da Paolo Marraffa, nipote dell’Ispiratrice del Movimento Apostolico

Santo Padre nel video del Papa del 2 Maggio 2023 ha detto: “I movimenti ecclesiali sono un dono, la ricchezza della Chiesa” e aggiunto: “I movimenti rinnovano la Chiesa con la loro capacità di dialogo al servizio della missione evangelizzatrice. Riscoprono ogni giorno, nel loro carisma, nuovi modi per mostrare il fascino e la novità del Vangelo” per poi concludere: “Rimanete sempre in movimento”.

Alla luce di quanto da Lei affermato, mi chiedo come sia stata possibile la soppressione del Movimento Apostolico che rispecchia pienamente il carisma che ha comunicato nel “Video del Santo Padre con l’intenzione di preghiera per il mese di maggio diffusa attraverso la Rete Mondiale di Preghiera del Papa, 02.05.2023”.

Leggiamo su Avvenire che si parla di decreto inappellabile approvato in forma specifica da Lei, può fornirci ulteriori chiarimenti? C’è confusione. Grazie e una preghiera per la mia nonna che non c’è più.

Paolo Marraffa