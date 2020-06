Richiesta apertura tavolo Istituzionale relativo alla chiusura del sito di Lamezia Terme della Abramo Customer Care

La scrivente Organizzazione Sindacale, alla luce della comunicazione ricevuta dall’Azienda Abramo C.C. relativa alla chiusura del sito di Lamezia Terme, con conseguente trasferimento dei lavoratori su altro sito calabrese e venendo a conoscenza, tramite la stampa, di alcune posizioni in merito alla vicenda esplicitate dalla Fondazione Terina per mezzo del suo Presidente, desidera comprendere se esiste, da parte di tutti gli interlocutori unitamente al contributo dell’Assessorato al Lavoro della Regione Calabria e del Sindaco della città di Lamezia Terme, la possibilità di convocare un tavolo Istituzionale finalizzato a creare i presupposti per garantire il mantenimento di una sede fisica a Lamezia Terme al fine di scongiurare disagi economici importanti per tutti i lavoratori interessati.

Certi che tale iniziativa sia condivisa, attendiamo da parte di tutti disponibilità per concordare una data utile per dare inizio alla realizzazione di un percorso condiviso che parti a risolvere questa situazione di criticità.

Catanzaro 22 giugno 2020

Segreteria Regionale

UGL Telecomunicazioni