Richiesta di riesame inviata a Papa Leone per la soppressione del Movimento Apostolico 

Il sottoscritto Paolo Marraffa, nipote della fondatrice Maria Marino, ha recentemente indirizzato – per via di raccomandata – una supplica a Sua Santità Papa Leone, chiedendo un umile riesame pastorale delle circostanze che hanno portato alla soppressione del Movimento Apostolico (M.A), avvenuta con decreto nel 2021.

Pur accogliendo con spirito di fede e obbedienza la decisione dell’autorità ecclesiastica, la richiesta nasce dal dolore condiviso da numerosi fedeli che, nel M.A, hanno trovato un autentico cammino di conversione, crescita spirituale e discernimento vocazionale.

I frutti di fede, famiglia e nuove vocazioni sono testimonianza viva di un’esperienza che ha segnato profondamente la vita ecclesiale locale.

La supplica, inviata al Palazzo Apostolico, si articola attorno a tre punti principali:

• La natura dell’esperienza spirituale vissuta, che ha generato frutti di bene pur in assenza di riconoscimento soprannaturale delle presunte rivelazioni.

• Gli aspetti pastorali e vocazionali, che meritano attenzione anche in presenza di presunte criticità dottrinali o organizzative.

• La richiesta di un dialogo aperto e misericordioso, affinché i membri possano comprendere le ragioni della soppressione e offrire la propria testimonianza.

Con questa iniziativa, si intende dare voce a una parte del popolo di Dio che, nel rispetto delle decisioni ecclesiastiche, desidera contribuire con sincerità e trasparenza alla riflessione pastorale della Chiesa.

La speranza è che lo Spirito Santo illumini il cammino di discernimento e che, nella verità e nella carità, si possa riconoscere ciò che ha edificato la fede di tanti.

Paolo Marraffa