Richiesta incontro a tutti i Comuni coinvolti nell’opera del Depuratore consortile

Gentili

Signor Sindaco di Satriano

Signor Sindaco di Soverato

Signor Sindaco di Davoli

Signor Sindaco di San Sostene

Assessori di competenza dei Comuni coinvolti,

Capigruppo di maggioranza e minoranza dei diversi Consigli Comunali,

il gruppo consiliare di minoranza Orizzonte 2030 per Satriano, a partire dalla seduta di Consiglio Comunale di Novembre 2020, ha iniziato ad approfondire la questione del Depuratore consortile. Al fine di contribuire ad una migliore comprensione partecipata dell’iter progettuale in essere e ad un’azione corale propositiva – volta al miglioramento dell’opera da un punto di vista di impatto ambientale ed impegno delle risorse dedicate – si richiede un incontro/confronto per valutare la possibilità di integrare e rendere più “produttivo” l’intervento proposto.

Si indica la data di Mercoledì 31 Marzo ore 18.30 e si propone di accordare in seguito il luogo dell’incontro, in base alla disponibilità delle diverse aule comunali a disposizione.

Si ringrazia per l’attenzione e si spera nello spirito collaborativo e nella partecipazione di tutti.

Pietro Curatola

Orizzonte 2030 per Satriano