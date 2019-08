Ricicla Estate tappa a Soverato

La quinta edizione della campagna per sensibilizzare sulla raccolta differenziata, che non va in vacanza nemmeno in estate, come sostiene lo slogan “Diventa protagonista dell’estate e regala un atto d’amore alle nostre località turistiche. Basta un piccolo gesto e tanta buona volontà”, per ribadire quanto sia importante fare una buona differenziata.

L’iniziativa organizzata dalla responsabile di Legambiente Calabria, Caterina Cristofaro, con la collaborazione di Antonio Stella responsabile della Joy Volley ha fatto tappa, sabato 10 agosto, sulla spiaggia antistante il Lido Marechiaro a Soverato.

Grazie all’iniziativa i vacanzieri della località turistica e i residenti sono stati coinvolti nei tanti giochi proposti sempre in tema di riciclo insieme alle tante informazioni che sono state fornite