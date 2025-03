Ricky Tognazzi e la leggenda Pietro Mennea entusiasmano i ragazzi al Magna Graecia Experience di Soverato

Credere nei propri sogni, studiare per coltivarli, affrontare il futuro con coraggio e determinazione. E’ il messaggio rivolto ai ragazzi protagonisti in platea al Magna Graecia Experience, la rassegna ideata da Alessandro e Gianvito Casadonte, con il sostegno di Ministero della Cultura, Calabria Film Commission e Comune di Soverato, in corso al Teatro comunale della stessa citta jonica.

Oggi i riflettori del palco si sono accesi su Ricky Tognazzi, che ha parlato del suo lavoro da regista per la miniserie “Pietro Mennea-la freccia del Sud”, il racconto appassionato e appassionante di un campione indimenticato, scolpito nella memoria di tutto il Paese e diventato leggenda.

Un’occasione per parlare di sport, con l’esempio del più grande velocista della storia dell’atletica italiana, ma anche dei valori da mettere in campo nella vita, con la competizione intesa come sinonimo di lealtà e rispetto.

Stimolato dalle domande del giornalista Fabrizio Corallo, il regista ha avuto modo di raccontare episodi e aneddoti legati alla produzione, sottolineando la propria “emozione e gratitudine l’accoglienza riservata dai ragazzi al suo film, dimostrata da un vero e proprio tifo per il protagonista, Pietro Mennea, nella sua gara più importante per la medaglia d’oro”.

A portare i propri saluti agli studenti sono stati anche il direttore artistico del MG Experience, Gianvito Casadonte, il presidente della Calabria Film Commission, Anton Giulio Grande – che ha consegnato a Tognazzi un riconoscimento realizzato dal brand G. B. Spadafora – il sindaco di Soverato, Daniele Vacca, ed il vicesindaco, Emanuele Amoruso, che hanno sottolineato il valore di momenti di incontro e di riflessione, lontano dai banchi, che possano stimolare la curiosità e sostenere i ragazzi nella loro crescita.

La rassegna era stata inaugurata, martedì scorso, dalla proiezione di “Made in Dreams” di Valentina Signorelli e Cecilia Zoppelletto, film che racconta la storia di Amadeo Peter Giannini, figlio di immigrati italiani, che ebbe un ruolo cruciale nella finanza etica americana durante la Grande Depressione, sostenendo la realizzazione anche di celebri opere di Walt Disney e Charlie Chaplin. Ad accompagnarne la visione, è stato il giovane Dario Enchelli, consulente per il marketing e la distribuzione del film prodotto da Daitona, la cui esperienza ha rappresentato motivo di grande interesse per gli studenti.

Domani giovedì 20 marzo, alle ore 10, al Magna Graecia Experience interverrà Massimo Mauro, ex calciatore, dirigente e commentatore sportivo, che parlerà del libro “Gianluca Vialli: Le cose importanti”.

Successivamente, spazio al cinema con “Mimi’, tutti ne parlano io l’ho conosciuta”: il regista Gianfrancesco Lazotti presenterà il suo lavoro dedicato all’iconica voce calabrese.