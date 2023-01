Riconfermato al centro PsicoEducativo il sorriso di Antony il progetto sociale “Insieme nello sport”

Questa foto risale a giugno 2022, giornata conclusiva progetto sociale “Oltre il Cavallo 2.0”.

Sono felice oggi di poter annunciare insieme alla mia collega, la Dottssa Elisa Vetró Psicologa che grazie all’impegno del nostro assessore Marzia Sanzo delegata alle politiche sociali, il progetto CONTINUERÀ CON UN RINNOVO TRIMESTRALE.

Vi annunciamo oggi inizio “INSIEME NELLO SPORT” promosso da “Il sorriso di Antony – Centro PsicoEducativo” patrocinato e finanziato dal comune di Chiaravalle Centrale.

Per i residenti è possibile presentare la domanda agli uffici protocollo del comune da domani, mercoledì 11 Gennaio. Il progetto avrà inizio sabato 14.

Il progetto comprenderà *1 incontro alla settimana* così suddivisi : *CALCIO, SCHERMA e SOSTEGNO GENITORIALE* CON 1 incontro AL MESE CON LA DOTT.SSA Vetrò per i genitori.

L’importanza di questo progetto oltre allo sport inclusivo e di integrazione sociale verte sopratutto sul SOSTEGNO ALLA GENITORALITÀ a cura della dott.ssa Vetrò.

Calcio a cura dell’associazione ASD PEPEA di CHIARAVALLE. Scherma a cura di Alessandra Lucchino CAMPIONESSA MONDIALE DI SCHERMA, che già quest’estate i ragazzi hanno avuto l’occasione di conoscere durate il campus.

PROGETTO APERTO A TUTTI, gratuito per i bambini e ragazzi di Chiaravalle. Sul sito ufficiale del comune il modulo da scaricare https://www.comune.chiaravallecentrale.cz.it/

Ringraziamo l’assessore Marzia Sanzo e il sindaco Domenico Donato per la fiducia datami e per l’impegno investito in questo rinnovo. È un’alta forma di rispetto per una società alla portata di tutti.

Dott.ssa Ludovica Stagliano