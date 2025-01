Riconoscimento europeo per gli studenti dell’istituto “Enzo Ferrari” di Chiaravalle Centrale

Alla Cittadella regionale l’assessore all’Agricoltura, Gianluca Gallo ha accolto gli studenti delle classi quinte dell’Istituto di Istruzione Superiore “Enzo Ferrari” di Chiaravalle Centrale indirizzi liceo scientifico e professionale per l’agricoltura, congratulandosi per il prestigioso risultato ottenuto con la realizzazione di una mappa virtuale ArcgGis dedicata alle vie della seta in Calabria e il censimento delle antiche piante di gelso, utilizzando la piattaforma MorusApp.

Gli studenti hanno partecipato al progetto europeo Aracne, finanziato dal programma di ricerca e innovazione Horizon Europe dell’Unione Europea, durante l’anno scolastico 2023 – 2024.

Il lavoro svolto ha permesso all’IIS Ferrari di conseguire un ottimo risultato classificandosi al primo posto per il censimento delle piante e il secondo posto per la mappa virtuale.

“Sono genitore di vostri coetanei – ha affermato l’assessore Gallo – e come ai miei figli vi dico di utilizzare al meglio il fattore tempo, studiando e apprendendo, non accontentandosi, ma ambendo alla qualità. Continuate a seguire come avete fatto in questa occasione, i vostri dirigenti e insegnanti. Dietro questo risultato – ha proseguito – c’è un grande impegno, tanto tempo impiegato a studiare, a conoscere e scoprire i territori, ascoltare le storie e la memoria storica di un territorio, facendo esperienza fino ad arrivare a questo livello. Avete raggiunto un grande obiettivo, ne potrete raggiungere molti altri, facendo crescere orgoglio e consapevolezza dell’appartenenza alla Calabria che probabilmente non è l’ultima regione che pensiamo essa sia”.

Nel corso dell’iniziativa sono intervenuti il dirigente scolastico Fabio Guarna, le docenti Chiarina Macrina del liceo scientifico e Leania Condello dell’istituto agrario, Giuseppe Corti direttore del Crea – AA, Silvia Cappellozza responsabile Centro di Gelsibachicoltura di Padova e Diana Mantegazza referente del progetto Aracne.

Presenti anche Teresa Gualtieri presidente nazionale FICLU, Antonio Paonessa direttore dell’Archivio di Stato di Catanzaro, Teresa Notaro e Angela Bertucci dell’associazione “Spazio Donne” e Centro Studi Memorandum di Cortale, Chiara Pirroncello “Universochiara” di Chiaravalle Centrale e Domenico Vivino titolare dell’azienda Nido di Seta di San Floro.

Tra gli ospiti il commissario del Parco Regionale delle Serre, Alfonsino Grillo.

Grande la soddisfazione espressa del dirigente scolastico Fabio Guarna per il risultato ottenuto dai suoi studenti.

“Un risultato eccellente – ha sottolineato – non solo per la scuola, ma per l’intera Calabria ed è proprio per questo che lo abbiamo voluto condividere oggi con l’assessore Gallo, sempre presente e fortemente convinto che le scuole debbano costituire un punto di riferimento importante per il tessuto socioeconomico regionale. Si è trattato di un progetto europeo condiviso in rete e che ha permesso ai nostri studenti di confrontarsi con altre scuole in Europa facendo emergere le vie della seta in Calabria. Il risultato ottenuto permetterà ai ragazzi, grazie al contributo del Crea, di visitare il centro di gelsibachicoltura e il Museo Esapolis di Padova”.

L’obiettivo ambizioso del progetto è quello di rilanciare la produzione della seta riscoprendo la tradizione della gelsibachicoltura in Calabria.