Riconsegnata la Chiesa del Rosario restaurata alla comunità di Soverato

La semplicità della Fede è il vero fondamento del messaggio salesiano; in occasione della riconsegna della Chiesa del Rosario, restaurata, alla comunità di Soverato, si è toccato con mano il senso religioso più sentito e puro.

Alla presenza del Vescovo Metropolita di Catanzaro Squillace, Claudio Maniago, il popolo ha ritrovato quella che fu la prima parrocchia e che, nel corso dei decenni, ha mantenuto una propria specifica identità religiosa.

Lavori compiuti con il contributo di tanti, dalla Cei, all’Amministrazione comunale, all’ Ufficio tecnico della Curia, ai semplici fedeli ed ai privati cittadini, con quella Fede nella Provvidenza che permette non solo di vedere la Luce ma di riuscire a raggiungerla.

Con il sorriso di Don Bosco e la forza di chi è consapevole che a Dio ed alla Madonna nulla è impossibile, si è realizzato un significativo restauro, elegante, rispettoso della storia, dell’architettura e del senso religioso.

Una grande festa di popolo,resa splendente dalla profondità del sentimento religioso di tante persone in cammino per dare significato e contenuto anche agli aspetti esteriori di una Fede vera.

Inaugurazione ed apertura di un luogo di culto che è sempre stato stazione di partenza di preghiere ed invocazioni rivolte con il Cuore ad un Dio fonte di benevolenza.

“Don Claudio”, nel ribadire l’importanza del culto mariano, ha sottolineato come le fondamenta di una comunità cristiana siano importantissime. ” Noi siamo per il Signore – ha dato il Vescovo – un bene prezioso ed in questo senso diventa importante anche custodire la Casa di Dio così da consentirGli di stare in mezzo a noi, in una Comunità solidale che rispetta e tutela tutti e ciascuno.”

A volte gli sforzi che si compiono corrispondono ai risultati ottenuti : nel caso della Chiesa del Rosario, si è trattato di un lavoro intenso e prolungato, di un passo dopo un altro, caratterizzato dalla convinzione che operare per il bene genera sicuramente, ed anzi moltiplica, il bene stesso.

Una storia religiosa di una Chiesa antichissima : le fondamenta affondano profondamente nel passato ed il restauro proietta il culto verso il futuro.

Il cielo azzurro, il mare di Soverato, il Popolo in festa, hanno fatto da cornice ad una giornata che è stata, al tempo stesso, fine, inizio e progresso di un itinerario di Fede incastonato nel sorriso celeste di San Giovanni Bosco e di tutti i credenti che cercano, con il Cuore, la Via, la Verità e la Vita.