Ricordo di Antonino Calabretta

In mezzo a una toponomastica a colpi di Saraceni inventati, e altre discutibili intitolazioni e buffe targhe ambigue, ritengo ben fatta l’intestazione di parte del Lungomare ad Antonino Calabretta. Per quanto mi riguarda, penso al sindaco del 1956, eletto con il sistema maggioritario, e con una lista nettamente di destracentro, e che comprendeva missini e monarchici, determinanti.

Rieletto nel 1960 ancora con il maggioritario, si trovò di fronte a due novità: Soverato, superando i cinquemila abitanti, passava al sistema proporzionale, quindi a liste di partito; e nel 1962 la Democrazia Cristiana, partito del Calabretta, compiva la scelta del centrosinistra.

Dalle elezioni proporzionali del 1964, accadde letteralmente di tutto, inclusa una scissione della DC, e con elezioni (allora avveniva in Consiglio) di ogni sorta di sindaci lottizzati e di breve durata, tra i quali lo stesso Calabretta nel 1974. Forse un giorno lo racconteremo.

Ora voglio tornare al primo Antonino Calabretta e alle sue idee di valorizzazione dell’immagine del paese, ponendo le basi per il titolo di città; e iniziative per lo sviluppo turistico. In quegli anni, Soverato ebbe un momento di fama nazionale.

Da ciò, il Lungomare, che si vantava primo sullo Ionio; la Ragioneria, che di Calabretta già porta il nome; l’Alberghiero; il verde pubblico; e manifestazioni di risalto, quali i Mondiali di motonautica, le esibizioni di paracadutisti, alcune occasioni di spettacolo con importanti nomi, visite di autorità, restauro della Pietà… Calabretta sapeva tenere buoni rapporti con diversi ambienti che contavano, ed ecco le Terme.

Dico l’intenzione della struttura, perché, dopo il rustico, il risultato fu un disastro, e ben prima della mareggiata che se la portò via. Poco chiara fu la sorte del progetto di villaggio turistico. La costruzione dell’Ospedale durò una ventina d’anni.

Il Piano Regolatore arriverà quando non c’era rimasto più niente da regolare. La 167 fu una scelta demagogica, che disseminò dormitori in metà del territorio urbanizzato; senza scordare gli aspetti finanziari molto pesanti.

Calabretta fu comunque un innamorato di Soverato, e se forse, come tutti gli innamorati, provava più sentimenti che ragionamenti, ci ha lasciato l’esempio di un positivo attivismo. Luci e ombre, dunque, come di uno che si è molto dato da fare.

Ulderico Nisticò