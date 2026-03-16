Ricordo di Paolo Turrà attore e uomo straordinario

Era gennaio del 2018 quando ebbi l’opportunità di partecipare a un film dedicato a un tema purtroppo sempre attuale e doloroso: il bullismo. Il progetto era diretto dal regista Andrea Paonessa che con sensibilità e attenzione aveva scelto di raccontare questa realtà attraverso una storia intensa e significativa.

In quell’occasione mi fu affidata una piccola parte: una scena in cui parlavo del mio libro Il fragile bullo, un lavoro nato proprio dal desiderio di riflettere e far riflettere su un fenomeno che riguarda tanti giovani e le loro fragilità.

Fu proprio durante le riprese di quella scena che ebbi il piacere e l’onore di conoscere Paolo Turrà attore di grande talento e straordinaria sensibilità. Nonostante la mia fosse una partecipazione breve, ricordo ancora con gratitudine la sua presenza sul set. Con grande semplicità e umanità riuscì immediatamente a farmi sentire a mio agio. La sua disponibilità, il suo sorriso e il modo naturale con cui viveva il lavoro dell’attore trasformarono quel momento in un’esperienza ancora più significativa.

Paolo era un professionista vero: capace, intenso, credibile in ogni interpretazione. Ma ciò che colpiva ancora di più era la sua umanità. Dietro l’attore c’era un uomo gentile, attento agli altri, capace di trasmettere serenità anche a chi, come me, si trovava davanti alla macchina da presa con emozione e rispetto per un mondo non propriamente suo.

Oggi, con grande tristezza, apprendiamo della sua scomparsa. La sua perdita lascia un vuoto nel mondo dello spettacolo e nel cuore di chi ha avuto la fortuna di incontrarlo, anche solo per un breve tratto di strada.

Io conserverò sempre il ricordo di quel giorno sul set: il ricordo di un attore bravissimo, ma soprattutto di una persona autentica, capace di rendere speciale anche un momento semplice di lavoro condiviso.

Paolo Turrà resterà nella memoria come un grande uomo e un grande interprete. E in quel piccolo frammento della mia esperienza artistica e umana continuerà a vivere il ricordo della sua gentilezza e del suo talento.

Rita Tulelli