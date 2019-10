“Ricotta e Bergamotta”, premio Gambero Rosso a pizzeria di Montepaone

“C’è anche una “fetta” di Catanzaro nella nuova guida Pizzerie d’Italia 2020 del Gambero Rosso presentata al Circolo Canottieri di Napoli. Ad essere premiata come migliore pizza dolce dell’anno è stata la “Ricotta e Bergamotta” di Bob Alchimia a Spicchi, una realtà emergente che, dal territorio della costa ionica catanzarese, nel giro di pochi anni è riuscito a conquistare la ribalta nazionale”.

Lo afferma il Gruppo Catanzaro da Vivere a cui si associano anche il consigliere regionale Sinibaldo Esposito e il Presidente del Consiglio comunale, Marco Polimeni. “Roberto Davanzo e Anna Rotella hanno vinto la sfida più difficile, quella di tentare, in una regione difficile come la nostra, nuove strade nel campo della ristorazione all’insegna della qualità e della sperimentazione. Il riconoscimento del Gambero Rosso assume, quindi, particolare significato perché mette in evidenza l’alto livello di una proposta culinaria originale in grado di conquistare tutti i palati”.

“Come Bob, tantissimi sono gli altri esempi di giovani imprenditori della ristorazione che, puntando su una nuova offerta e sugli strumenti offerti dai social e dal web marketing, sono riusciti a far accendere i riflettori sulle proprie attività, contribuendo a raccontare in modo positivo le eccellenze dei prodotti e dei territori locali. L’augurio è che si possano raggiungere traguardi sempre più importanti, stando vicini e supportando queste realtà che, inserite in un’ottica di sistema, fanno ben sperare per un rilancio economico e produttivo della nostra regione”.