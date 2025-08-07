Ricoverati dopo aver mangiato panini, due ragazzi in gravi condizioni

Sono ricoverati in Terapia intensiva. I sintomi manifestati sono compatibili con una intossicazione da botulino. Da quanto è stato ricostruito i due 17enni avevano comprato panini ai broccoli da un venditore ambulante a Diamante

Due ragazzi di 17 anni sono stati ricoverati in terapia intensiva a Cosenza dopo aver consumato un panino con broccoli acquistato da un venditore ambulante a Diamante.

I giovani hanno manifestato sintomi compatibili con un’intossicazione da botulino, tra cui nausea, vomito e dolori addominali.

Trasportati d’urgenza al pronto soccorso, sono stati successivamente trasferiti nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Cosenza, dove le loro condizioni sono costantemente monitorate dal personale sanitario. Si attende l’arrivo di un siero antitossina da fuori regione per il trattamento.