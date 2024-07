Riflessi Sonori: al via con il secondo concerto per pianoforte e orchestra di Rachmaninov

A Montepaone, il M° Davide Cerullo inaugura da solista la terza edizione del Festival

Brillante, intenso, ricco di lirismo: il concerto per pianoforte e orchestra n.2 in DO minore Op.18 di S. Rachmaninov è uno dei più eseguiti dai pianisti per le caratteristiche proprie della sua straordinaria e complessa scrittura solistica.

Riflessi Sonori Piano Festival giunge con fermento alla terza edizione e la inaugura con un evento eccezionale, nella fattispecie del suo grande spessore musicale e culturale.

Lo storico pianoforte di Palazzo Cesare Pirrò riprenderà a incantare il pubblico il 1° agosto alle ore 21.30. Protagonista il M° Davide Cerullo, con lui Jonium Strings, una formazione di archi composta dal M° Fabio Grande (violino), dal M° Gabriel Giannotti (violino), dal M° Isabella Gallo (viola) e dal M° Pietro Grande (violoncello), che farà da preludio all’op. 18 di S. Rachmaninov con il Capriccio in MI minore op.81 di F. Mendelssohn.

«Sarà un vero piacere condividere con il pubblico di Riflessi Sonori Piano Festival uno dei concerti per pianoforte e orchestra più amati nella storia della musica» esordisce il M° Davide Cerullo. «La grande complessità esecutiva dell’opera in questione è sapientemente messa a servizio della musica, scatenando vibrazioni ed emozioni fortissime nell’ascoltatore, dalla prima all’ultima nota.

La formazione, ricostruita ad hoc per l’occasione con gli strumenti ad arco, esprimerà la potenza propria del brano con una lettura ancora più intima, che ci permetterà di godere di un repertorio di tale grandezza, in maniera esclusiva, calati in temi meravigliosi che si sviluppano nei tre movimenti»

Una fusione magica di sonorità tra il pianoforte e gli archi, quindi, che infondono e scolpiscono, sin dal primo momento, poesia e bellezza nelle orecchie di chi ascolta.

Si ricordano i prossimi concerti pianistici del Festival, per il quale si ringraziano il comune di Montepaone per il patrocinio e tutti gli sponsor aderenti per il sostegno: 8 agosto, ore 21:30 ‒ concerto del M° Giuseppe Nola; 14 agosto, ore 21:30 ‒ concerto del M° Daniele Zirilli.

Ingresso libero, fino a esaurimento posti. Si consiglia la prenotazione al numero 338.9908800 o via e-mail all’indirizzo di posta elettronica pianofestival.montepaone@gmail.com.

Laura Montuoro