Riforma della Giustizia, dibattito a Soverato: analisi tecnica e visione politica

Si terrà lunedì 16 marzo alle ore 18:00, presso la sala consiliare “Bruno Manti” di Soverato, l’incontro-dibattito pubblico intitolato “Sì Riforma”.

L’evento, promosso da Fratelli d’Italia, rappresenta un importante momento di confronto e di approfondimento sui temi caldi della riforma sul sistema giudiziario, con l’obiettivo di informare i cittadini sulle ragioni del “Sì” al quesito referendario.

Il dibattito sarà guidato dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava, in veste di moderatore.

Ad arricchire il confronto sarà un parterre di relatori di altissimo profilo, espressione sia del mondo forense che delle Istituzioni.

Consapevoli che i temi della giustizia richiedono competenze specifiche per essere sviscerati, dopo i saluti istituzionali e delle cariche partitiche di Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale di Soverato, la prima parte degli interventi sarà dedicata a un’analisi puramente tecnica. A fare chiarezza sui dettagli normativi e sulle reali ricadute della riforma saranno professionisti autorevoli del mondo forense: l’Avv. Matteo Caridi, stimato avvocato del Foro di Catanzaro, già Amministratore della nostra Città, e l’Avv. Francesco Iacopino, Presidente della Camera Penale di Catanzaro, impegnato in prima linea in queste settimane in un’intensa campagna informativa sul territorio.

A questa fondamentale e necessaria disamina tecnica si affiancherà la prospettiva politica. Gli esponenti istituzionali di Fratelli d’Italia illustreranno la visione del partito e le ragioni a sostegno della Riforma. Interverranno: l’On. Antonio Montuoro, Assessore della Regione Calabria con deleghe in materia di Ambiente, Valorizzazione del capitale umano e innovazione nel lavoro pubblico, Legalità e Sicurezza, Valorizzazione dei beni confiscati alla mafia, e l’On. Fausto Orsomarso, Senatore della Repubblica, già Assessore regionale con deleghe al Lavoro, Sviluppo Economico e Turismo.

A tirare le fila del dibattitto sarà l’On. Wanda Ferro, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno, che concluderà i lavori portando la prospettiva del Governo sull’impegno per una giustizia più efficiente.

L’incontro è pensato per andare oltre i semplici slogan, unendo l’accuratezza tecnica alla direzione politica. La cittadinanza è invitata a partecipare.