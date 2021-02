Riguardo il presidente Draghi. A U.N.

Caro U.N.

leggo sempre con piacere i Suoi articoli su Soverato Web, anche perchè vivo al nord e non ho la possibilità di un colloquio.

Abbiamo e avete sempre affermato, giustamente, che i parlamentari, piuttosto che andare a elezioni e quindi a casa, venderebbero la madre. Tutti gli italiani di buon senso, hanno capito che il presidente della repubblica propende per la sinistra altrimenti si sarebbe comportato diversamente e democraticamente.

È legittimo formare un governo come ha fatto, ma per gli italiani non è democratico. Basta andare in giro e ascoltare.

Il presidente ha fatto di tutto per evitare le elezioni. Anche adesso, Draghi o non Draghi, se avesse incaricato me tutti sarebbero stati contenti in primis Grillo.

Prof. La Meloni ha ragione a volere le elezioni perchè non parteciperebbe con il 4% di voti, ma con il 16% attuale e Grillo con meno della metà.

Ricordo che la Boldrini è stata ripescata, quindi ha pensato bene di cambiare casacca e andare nel periodo dove in caso di votazione la cadrega è assicurata.

Ringrazio SoveratoWeb per l’accoglienza.

Adesso ho intenzione di scrivere al giornale “La Verità” per chiarire altri miei dubbi.

Grazie anche a U.N.

Giulia Ferrero